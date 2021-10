Regeni: Palazzotto (Leu), non prevalga tentativo Autorità egiziane di ostacolare giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Corte d'assise di Roma "rischia di fare prevalere il tentativo delle autorità egiziane di ostacolare la giustizia e la ricerca di verità sulla morte di Giulio Regeni. Pur esprimendo stupore rispettiamo le decisioni della magistratura che nel nostro Paese, in uno stato di diritto, è autonoma e rappresenta uno dei pilastri della nostra democrazia. Questa resta una grande differenza tra noi e l'Egitto". Lo scrive in una nota Erasmo Palazzotto, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. "Confidiamo che si possa presto riprendere il processo e quindi la strada per ottenere giustizia - aggiunge -. Abbiamo accolto con favore la costituzione di parte civile da parte della presidenza del Consiglio dei ministri. Questo gesto pone in capo al governo italiano ancora maggiori responsabilità nel dovere esercitare, con ogni strumento a sua disposizione, una pressione diplomatica e politica affinché l'Egitto collabori con la giustizia italiana e permetta a questo punto, attraverso l'elezione di domicilio dei quattro imputati, di celebrare un processo per ottenere giustizia e scoprire tutta la verità sulla morte di Giulio Regeni".(Com)