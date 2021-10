Russia: leader Onlus diritti umani Memorial convocato da ministero Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yan Rachinskij, presidente del consiglio di amministrazione della Onlus russa a difesa dei diritti umani Memorial, riconosciuta come agente straniero dalle autorità russe, ha ricevuto oggi un avviso dalla polizia in cui gli si chiedeva di "fornire spiegazioni" presso il dipartimento anticorruzione del ministero dell'Interno del distretto di Mosca. Il tipo di verifica in questione non è stato indicato nel documento, mentre la polizia ha chiesto di fornire una copia del film sull'Holodomor (la carestia in Ucraina negli anni Trenta) "Gareth Jones", del regista polacco Agnieszka Holland. Ieri sera, circa 20 uomini ignoti hanno fatto irruzione negli uffici di Mosca di "Memorial", proprio mentre veniva proiettato il film sull'Holodomor. (Rum)