Roma 2021: Assotutela, solidarietà al candidato sindaco Michetti

- "Come associazione che tutela da sempre i principi della democrazia e i valori della legalità, siamo assolutamente sconcertati per quanti accaduto al candidato sindaco di Roma, Enrico Michetti, che nelle scorse ore ha ricevuto minacce di morte e il suo comitato elettorale è stato vandalizzato e profanato nella notte da ignoti". Lo dichiara, in una nota, il presidente della associazione Assotutela, Michel Emi Maritato. "Si tratta di una azione vile e becera, che condanniamo con assoluta fermezza, esprimendo al contempo la più profonda solidarietà e grande vicinanza a Enrico Michetti. Estremismi e offese non parole che fanno parte del dizionario della nostra società e non posso essere mai giustificate, né accettate", conclude la nota.(Com)