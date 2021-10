Albania: Corte costituzionale avvia esame caso messa in stato d'accusa presidente Meta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso della messa in stato d'accusa del presidente albanese Ilir Meta, avviata dal partito socialista al governo nei mesi scorsi, è ora passato all'esame della Corte costituzionale dell'Albania. E' quanto annuncia in una nota la Corte costituzionale stessa. Ancora non è stata fissata la data per la prima udienza preliminare nel caso sulla messa in stato d'accusa di Meta, accusato dal governo di gravi violazioni della Costituzione per aver favorito l'opposizione durante la campagna elettorale dello scorso 25 aprile. Il Parlamento dell'Albania, lo scorso giugno, ha votato in favore della messa in stato d'accusa del presidente Meta, ma per procedere con l'operatività della decisione si dovrà prima pronunciare la Corte costituzionale.(Alt)