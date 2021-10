Speciale scuola: Floridia, si apre stagione investimenti permanenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I rilievi mossi da Legambiente nel suo rapporto sulla qualità dell'edilizia e dei servizi scolastici sono come ogni anno puntuali e meritano risposte specifiche punto per punto. Per ciò che riguarda il divario territoriale e le differenze soprattutto tra nord e sud del Paese, è importante ricordare che la cabina di regia sul Pnrr in materia di istruzione ha stabilito che il 40 per cento delle risorse dedicate alla scuola siano destinate specificatamente alle aree del paese dove si registrano le maggiori criticità sul fronte dell'edilizia scolastica, in particolare le regioni del sud". Lo ha detto la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia durante la conferenza stampa di presentazione della XXI indagine di Legambiente sulla qualità degli edifici scolastici e dei servizi, dal titolo "Ecosistema Scuola". "Per ciò che riguarda invece le scuole innovative, lo stanziamento previsto è pari a 800 milioni per la costruzione ex novo di scuole ad altissimo efficientamento energetico, oltre a 300 milioni per le palestre e più di 900 milioni per le mense e per tutto ciò che ruota attorno a questi luoghi importantissimi nelle scuole - ha aggiunto -. Sul fronte specifico poi della sicurezza e dell'efficientamento si va verso uno stanziamento complessivo di oltre 4 miliardi, risorse di cui una prima tranche sarà disponibile entro l'anno per tutte le scuole. Inoltre un miliardo verrà destinato alle aule verdi e laboratori green, mentre interventi specifici e nuove linee guida riguarderanno a breve la figura del mobility manager e l'implementazione di un software in grado di suggerire alla popolazione scolastica percorsi di mobilità alternativa tarati sulle esigenze dei singoli istituti. Infine, ed è uno degli aspetti più importanti, andiamo verso il superamento definitivo del problema delle classi numerose attraverso una stagione permanente di investimenti sulla scuola, di assunzioni e di aumento del numero delle classi. I tagli del passato sono destinati a diventare un ricordo che questo Paese si lascia definitivamente alle spalle". (com)