Speciale scuola: Autostrade consegna nuovi strumenti per didattica a scuola Casal Bruciato

- Sono state consegnate dall’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, tre nuove lim (lavagne interattive multimediali) e 5 Laptop, all’istituto “Piersanti Mattarella”, nel quartiere Casal Bruciato a Roma che ospita la sede della direzione generale della società. L’iniziativa odierna rientra in un percorso più ampio di sostegno al territorio, dopo la consegna nei mesi scorsi di altri supporti digitali dedicati alla didattica, che Aspi ha avviato con 18 istituti scolastici - su indicazione del Miur - individuati a livello nazionale. Sulla Capitale il progetto ha coinvolto, in particolare, l’Ic Fraentzel - ubicato nello stesso quartiere - dove a ottobre 2020 e maggio 2021 sono stati consegnati complessivamente 25 tablet e 5 lim. (Com)