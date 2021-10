Speciale scuola: Finzi (Ordine Ingegneri Milano), con Pnrr sanare situazione agibilità scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rapporto di Legambiente sugli edifici scolastici italiani certifica per l'ennesima volta una situazione purtroppo già nota. La mancanza del certificato di agibilità per la metà delle scuole non è una cosa di poco conto soprattutto se legata a possibili carenze di certificazione strutturale o a mancanza di adeguamento sismico delle stesse", lo comunica in una nota Bruno Finzi, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano commentando i dati del XXI rapporto di Ecosistema Scuola (dati 2020) di Legambiente sulla qualità dell'edilizia scolastica e dei servizi. "C'è da augurarsi che con il Pnrr si possa finalmente sanare questa situazione non più sostenibile. La sicurezza degli edifici è infatti fondamentale per garantire sia tutti gli utenti sia i cittadini italiani", conclude Finzi. (Com)