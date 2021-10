Speciale scuola: Casellati, investire su agenzie educative è la priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Porre la conoscenza al centro delle prospettive di cambiamento e di sviluppo significa attribuire rilievo prioritario ai processi di formazione, ai luoghi dove si creano le condizioni per la maturazione dell'individuo e lo sviluppo della sua personalità. Penso alle Scuole, alle Università, ai Centri di ricerca, ma anche alle famiglie e alle realtà sociali che accompagnano i giovani nel loro percorso di vita individuale e sociale”. Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati intervenendo alla presentazione del libro dal titolo "Conoscenza, competenza, creatività, crescita. Il capitale immateriale per l'Italia di domani", di Mario Alì. “Investire sulle agenzie educative, su tutte le agenzie educative, deve essere la priorità del presente – ha spiegato -. Di tutti i progetti e di tutti i programmi di rilancio e di ripresa. Perché è possibile costruire un futuro solido solo riaffermando con forza la centralità dell'educazione e il ruolo insostituibile di quegli ambiti istituzionali e sociali nei quali si crea e si coltiva la possibilità per ciascuno di affinare ed esprimere attitudini, propensioni, qualità e capacità. Dunque, l'educazione come fatto relazionale e sociale, come strumento attraverso il quale, come acutamente osserva Mario Alì, dare "nuovo impulso alla società della conoscenza". In questo modo, ha aggiunto, “si potranno avere le condizioni più favorevoli per la creazione di quelle competenze che, oggi più che mai, appaiono indispensabili”. (Rin)