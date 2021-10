© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si registrano code o problemi per il rientro totalmente in presenza dei dipendenti del ministero dell’Istruzione in viale Trastevere a Roma. Lo rendono noto fonti dello stesso Ministero. Da stamattina sono partiti i controlli del green pass all’ingresso con l’App dedicata, mentre da lunedì ci sarà un sistema automatizzato integrato con i tornelli. (Rin)