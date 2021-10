Speciale scuola: Università di Pechino (Blcu), Harvard diffama il nostro ateneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni rilasciate dall’università statunitense di Harvard in merito ad “una mancanza di cordialità” dell’università di Lingua e cultura di Pechino (Blcu) nei confronti degli studenti stranieri sono false. Lo ha scritto l’ateneo di Pechino sulla piattaforma di messaggistica cinese WeChat, annunciando di aver contattato la direttrice degli scambi culturali, Jennifer Liu, per chiarire la questione. Recentemente, il giornale studentesco “Harvard Crimson”, citando Liu, ha infatti sostenuto che l’ateneo di Pechino ha impedito agli studenti statunitensi di “cantare e fare festa” durante la Giornata d’indipendenza degli Stati Uniti, motivo per cui Harvard avrebbe deciso di trasferire il proprio programma di scambio culturale dalla Cina continentale a Taiwan. Nel 2019, afferma Blcu, l’ateneo aveva notificato ad Harvard l’impossibilità di continuare a tenere le celebrazioni per la ricorrenza e le ultime dichiarazioni dell’università sono “in netto contrasto con la realtà”. Lo scambio di battute tra Washington e Pechino a livello di istruzione ha suscitato anche l’attenzione del ministero degli Esteri cinese, che ha fatto sapere tramite il proprio portavoce, Zhao Lijian, che “la Cina accoglie da sempre gli studenti stranieri, rispetta i loro diritti e “risponde attivamente alle loro preoccupazioni”. (Cip)