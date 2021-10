Speciale scuola: Hong Kong, insegnanti di Hong Kong potrebbero dover sostenere test su sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli insegnanti di Hong Kong potrebbero dover sostenere in futuro un test sulla Legge di sicurezza nazionale prima di poter ottenere l'impiego. Lo riferisce il segretario all'Istruzione, Kevin Yeung, precisando che gli insegnanti delle scuole governative sono già sottoposti a verifica sulla Legge fondamentale della regione amministrativa speciale, ma l'amministrazione sta progettando di estendere la portata e i contenuti dei test. Gli insegnati rivestono un ruolo importante nella “promozione dell’identità nazionale degli studenti”, ha affermato il segretario, e il loro lavoro è funzionale a “garantire la sicurezza nazionale”; per questo, il governo potrebbe stanziare sussidi per attuare una formazione adeguata del corpo docente. (Cip)