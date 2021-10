Speciale scuola: Francia, 1.180 classi chiuse a causa del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia sono attualmente chiuse 1.180 classi scolastiche su un totale 527 mila per dei casi di coronavirus riscontrati al loro interno. Lo ha riferito il ministero dell'Istruzione di Parigi nel suo rapporto settimanale. Il dato rappresenta lo 0,22 per cento del totale ed è in calo rispetto a a quello della settimana scorsa, quando le classi chiuse erano 1.254. Sei istituti scolastici a Orleans, Tolosa, Versailles, Tours, Bordeaux e Tolosa sono totalmente chiusi. A partire dal 18 ottobre saranno 79 i dipartimenti dove nelle scuole elementari gli alunni non dovranno più portare la mascherina a causa del miglioramento della situazione sanitaria. (Frp)