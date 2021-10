Afghanistan: attentato a Kandahar, bilancio salito a 37 morti e 73 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 37 morti e 73 feriti il bilancio provvisorio della esplosione avvenuta oggi in una moschea sciita nella città di Kandahar, nell’Afghanistan meridionale, a circa 420 chilometri a sud ovest di Kabul. Lo riferisce l'emittente televisiva panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. L’esplosione si è verificata mentre era in corso la preghiera del venerdì. L’attacco odierno, che non è stato ancora rivendicato, è il secondo in una settimana contro edifici religiosi della comunità sciita afgana, composta in gran parte da persone appartenenti all’etnia hazara. Lo scorso 8 ottobre una bomba è esplosa in una moschea sciita nella città di Kunduz, nell’Afghanistan nordorientale, provocando 50 morti e oltre 50 feriti. Quest'ultimo attacco è stato rivendicato dal gruppo Isis-K (Stato islamico, provincia di Khorasan). L’attacco odierno a Kandahar colpisce la provincia simbolo del movimento dei talebani che la elevò a sua “capitale” nel 1994 e da cui partì l’offensiva che portò il gruppo estremista al potere nel 1996. (Res)