Green pass: Bianchini (MIO Italia), vero dramma sarà aumento prezzi al consumo

- Per Paolo Bianchini, presidente dell'associazione di categoria MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità, "la linea intransigente del governo sul green pass, nell'ambito delle grandi proteste nazionali che oggi hanno preso il via, e la narrazione a orologeria sul rischio fascismo che, guarda caso, porterà a manifestare il giorno prima del voto amministrativo, appaiono funzionali a distrarre gli italiani dalla realtà che li attende. Dietro l'angolo, infatti - si legge in una nota -, c'è l'aumento scellerato delle materie prime che farà lievitare i prezzi al consumo, oltre a quelli delle bollette. Sta arrivando una bastonata mai vista nella storia di questo Paese. Saranno colpite le famiglie e le piccole imprese, che finora hanno trainato la nazione. Altro che economia in ripresa". (Com)