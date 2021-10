Energia: Ucraina, per Naftogaz riserve gas in impianti di stoccaggio sufficienti per stagione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gas che l'Ucraina ha accumulato negli impianti di stoccaggio sotterranei sarà sufficiente per la stagione termica. Lo ha annunciato Yuriy Vitrenko, presidente del consiglio di amministrazione della società nazionale di petrolio e gas dell'Ucraina Naftogaz, citato dall'agenzia di stampa ucraina "Ukrinform". "Attualmente ci sono quasi 19 miliardi metri cubi di gas in stoccaggio, consideriamo che il 10-15 per cento di questi volumi appartiene a non residenti e può essere esportato in Europa, ma anche senza questi volumi, dovrebbe esserci abbastanza gas per tutta la stagione termica", ha affermato Vitrenko. (Res)