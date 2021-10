Decreto Fisco: Gelmini, aiuti concreti a famiglie e imprese, bene contributo Regioni su lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e capo delegazione di Forza Italia al governo, osserva che "con il decreto approvato oggi in Consiglio dei ministri il governo interviene per un fisco più equo e soprattutto per aiutare concretamente tante famiglie e tante imprese ancora in difficoltà dopo la crisi economica causata dalla pandemia. Bene la semplificazione della disciplina del patent box, strumento importante per rilanciare le aziende creative e ad alto tasso tecnologico; positivo il rifinanziamento del fondo automotive per l’acquisto di auto a bassa emissione di Co2". L'esponente dell'esecutivo aggiunge in una nota: "Importanti, infine, le misure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, norme migliorate grazie ad un proficuo confronto con le Regioni ed al loro oggettivo contributo". (Com)