Lombardia: da Regione 3,5 milioni a disposizione di 50 aziende per progetti ecosostenibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'economia circolare è uno dei pilastri su cui si fonda lo sviluppo sostenibile - aggiunge l'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo - e rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo delle imprese. Con questo bando abbiamo voluto sostenere quelle che hanno saputo dimostrare di poter utilizzare soluzioni alternative di produzione, attente all'ambiente, al riuso dei beni, al recupero dei materiali e alla sostenibilità e hanno fatto di questi elementi il proprio driver di crescita. Chi sa investire per tempo in tecnologie green, avrà la possibilità di rimanere competitivo negli anni a venire". "Una misura - commenta l'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni - che dimostra ancora una volta l'impegno della Regione Lombardia nel sostenere il tessuto imprenditoriale dei nostri territori. Professionisti e imprese che hanno voglia di investire per programmare un futuro roseo, all'insegna di un entusiasmo ritrovato dopo mesi di difficoltà dovuti all'emergenza pandemica. Il bando premia quelle aziende che fanno della sostenibilità e dell'innovazione un valore aggiunto determinante nella loro produzione. Tematiche particolarmente d'attualità in ambito moda e design, con imprenditori lungimiranti che hanno deciso di intraprendere un percorso virtuoso, in ambito ambientale. Convinti che l'unica strada percorribile sia proporre prodotti di qualità, con una particolare attenzione all'utilizzo di risorse e materiali da riciclo. Uno sforzo collettivo, fatto di ricerca e studi approfonditi che le istituzioni intendono sostenere per un'economia circolare e sempre più ecosostenibile". "Per la prima volta oltre al contributo economico - conclude il pensiero del presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio - le imprese aderenti al bando riceveranno un supporto tecnico da parte del sistema camerale per concretizzare i loro progetti e misurare il grado di effettivo miglioramento delle loro performances ambientali: una novità che ci consentirà di potenziarne e monitorarne gli esiti" . (Com)