Covid: Visco, per sfide globali serve approccio multilaterale

- L’economia globale si sta riprendendo dalla pandemia grazie soprattutto al progresso nelle campagne vaccinali e al sostegno della politica: tuttavia, rimangono importanti rischi legati al possibile diffondersi di nuove varianti e alla ripresa diseguale in diverse parti del mondo. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo al 104mo incontro del Developing Committee della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale. “A causa di un andamento eterogeneo tra diverse campagne vaccinali e del ridotto spazio fiscale, le prospettive di ripresa sono meno favorevoli nei paesi in via di sviluppo: le sfide che stiamo affrontando, dalla sanità pubblica al contrasto alla povertà, fino ad arrivare alla sostenibilità ambientale e alla stabilità finanziaria, sono “globali e interconnesse, e richiedono un approccio basato sulla cooperazione e sul multilateralismo”. (Rin)