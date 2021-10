Monza: al via il progetto AmM per valorizzare le architetture moderne in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Angelo Mangiarotti a Gio Ponti, da Luigi Caccia Dominioni a Justus Dahinden. Sono numerosi a Monza gli edifici "firmati" da alcuni dei più imporxanti "Maestri" dell'architettura moderna. "AmM Architetture moderno Monza" è un progetto dell'amministrazione Comunale e dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Monza e della Brianza che, attraverso il posizionamento di specifiche targhe, realizza un itinerario attraverso la scoperta del "Movimento Moderno". "Questo progetto – spiega il Sindaco Dario Allevi – vuole offrire ai cittadini una prospettiva nuova per scoprire o riscoprire alcuni edifici di Monza dall'importante valore architettonico e culturale, attraverso delle targhe "interattive". Gli edifici scelti sono le pietre miliari di una mappa virtuale dell'architettura moderna monzese". Davanti a ogni edificio sarà posizionata una targa in metallo che riporta la denominazione dell'architettura, il nome dei progettisti e l'epoca o il periodo di realizzazione. Attraverso lo smartphone e il sistema Rfid (Radio frequency identification), sarà possibile collegarsi alla scheda pubblicata sul sito dell'Ordine degli Architetti che racconta la storia di quell'edificio. "Monza è famosa per numerosi monumenti. Penso alla Villa Reale o al Duomo, all'Arengario o a Santa Maria alle Grazie. Luoghi icona che sono entrati nell'immaginario collettivo, ha dichiarato l'assessore alle politiche del territorio Martina Sassoli. Ma la città è caratterizzata anche da edifici contemporanei, forse meno noti, ma di grande qualità architettonica e di valore culturale e storico. L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini alla tutela e alla salvaguardia del proprio territorio perché siamo convinti che l'identità di una comunità nasce e si consolida anche intorno al tessuto urbano". (segue) (Com)