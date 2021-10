Monza: al via il progetto AmM per valorizzare le architetture moderne in città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino agli inizi degli anni Trenta a Monza dominava lo stile Liberty. Nel ventennio tra le due guerre il centro storico della città subisce una radicale trasformazione sulla scia dei criteri monumentali dell'epoca. Durante la guerra a Monza emerge con forza il tema della "discontinuità" già evidente con i primi esempi di architettura razionalista e vengono realizzati alcuni significativi esempi di architetture contemporanee caratterizzate da una "rottura consapevole" con il contesto urbano. È la nascita dello stile del "Movimento Moderno". Il progetto "AmM Architetture moderno Monza", interviene il Presidente dell'Ordine degli architetti Enrica Lavezzari, "è nato con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità a riconoscere e a valorizzare l'architettura moderna presente sul suolo monzese. "AmM Architetture Moderno Monza", in linea con i contenuti della Convenzione europea per il paesaggio, si pone tra le proprie finalità quella di mettere a fuoco il tema del paesaggio urbano, come risorsa finora non compiutamente valorizzata, per sensibilizzare ed educare i cittadini alla tutela e alla salvaguardia del proprio territorio. (segue) (Com)