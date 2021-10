Regno Unito: ministro Shapps su commenti regina, vogliamo tutti dei progressi sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ai Trasporti britannico, Grant Shapps ha risposto ai commenti della regina Elisabetta sul comportamento dei leader in merito al cambiamento climatico. Ai microfoni dell'emittente televisiva "Sky News", Shapps alla domanda se la sovrana si riferisse anche a lui ha risposto: "Penso si trattasse di commenti fatti in privato e comunque vogliamo tutti che si facciano progressi sul tema del clima". Durante un evento, la regina si era detta "irritata" dal fatto che molti dei leader che parteciperanno alla 26ma conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si terrà a Glasgow, in Scozia dal primo al 12 novembre, "parlano ma non agiscono". (Rel)