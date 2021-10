Slovenia: caso deputati Ue, ministro Pocivalsek prende le distanze dal premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per lo Sviluppo economico della Slovenia, Zdravko Pocivalsek, ha preso le distanze dalle affermazioni del premier sloveno, Janez Jansa, contro una delegazione del Parlamento europeo in visita a Lubiana. Pocivalsek, che è anche il leader del Partito di centro moderno (Smc), ha dichiarato attraverso un post su Twitter che "semplicemente non capisce certe affermazioni, non ne vede la necessità, non le sostiene" e le considera dannose per la reputazione del Paese. Attualmente in Slovenia è presente una delegazione del Parlamento europeo di otto deputati. La missione è guidata dall'eurodeputata olandese Sophie in't Veld, e si trova a Lubiana per verificare la situazione relativa allo Stato di diritto, la libertà dei media e la lotta alla corruzione. (segue) (Seb)