Slovenia: caso deputati Ue, ministro Pocivalsek prende le distanze dal premier (3)

- Il tweet ha provocato anche la reazione del premier olandese Mark Rutte, che però ha trovato pronta la replica di Jansa. "Non perdere tempo con gli ambasciatori e la libertà di stampa in Slovenia", ha risposto Jansa facendo un riferimento all'omicidio del giornalista olandese Peter R. de Vries. "Piuttosto proteggi i tuoi giornalisti dalla morte per strada, insieme all'eurodeputata Sophie in 't Ved", ha scritto Jansa. Proprio l'eurodeputata ha precisato in una conversazione con i giornalisti che la delegazione si trova a Lubiana per svolgere il suo lavoro e non per provocare la caduta del governo. "Vogliamo stabilire quanti più fatti possibili, non siamo qui per provocare la caduta del governo", ha detto la capo delegazione. È una missione a lungo termine, che si baserà non solo su questa visita in Slovenia, ma anche su conversazioni online, incontri a Bruxelles e informazioni fornite da istituzioni o individui, ha spiegato ancora Sophie in 't Ved. Alla domanda se la missione volesse far cadere il governo, l'eurodeputata ha inizialmente risposto con una risata. "Non è nostro compito schierarci, ma stabilire i fatti e studiare gli avvertimenti che sono stati espressi", ha detto. Veld ha infine ribadito il desiderio della missione di avere un incontro con Jansa. "Siamo qui fino a venerdì e vorremmo incontrarlo di persona e sentire la sua posizione", ha aggiunto. (segue) (Seb)