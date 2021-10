Slovenia: caso deputati Ue, ministro Pocivalsek prende le distanze dal premier (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della missione, oggi i deputati incontreranno i rappresentanti delle autorità nazionali, della società civile e dei media. La missione è composta da sette membri della commissione parlamentare per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe) e un membro della commissione per il Controllo dei bilanci. Queste missioni sono preparate e realizzate dal Libe. Tra i delegati c'è Romana Tomc, eurodeputata slovena che rappresenta il Partito popolare europeo (Ppe) di centrodestra. I temi, secondo la stampa locale, dovrebbero essere quelli che hanno avuto maggiore risonanza a Bruxelles negli ultimi mesi, ovvero quelli relativi alla mancata nomina dei procuratori europei delegati in Slovenia e alla libertà dei media, compreso il finanziamento dell'agenzia di stampa di Stato "Sta". (Seb)