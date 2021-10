Ita: Pedica (+Eu), finisce un'epoca, ora tutelare tutti dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alitalia da oggi non esiste più. Dopo 74 anni quella che è stata la nostra compagnia di bandiera ha terminato la sua avventura per colpa di una politica attenta solo a mettere commissari o capitani coraggiosi per spolparla, più che per renderla forte e competitiva. Ora bisogna tutelare tutto il personale perché in questi anni sono stati i dipendenti di Alitalia, con la loro presenza sugli aerei e a terra, a tenere alto il nome della compagnia di bandiera, e non certo i vertici dell'azienda, che l'hanno portata alla rovina". Lo afferma Stefano Pedica di Più Europa. "Ita dia garanzie - sottolinea -. Vanno salvaguardati tutti i dipendenti". (Com)