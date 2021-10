Ambiente: Visco, finalmente da comunità globale maggiore attenzione a cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità globale si sta finalmente dimostrando consapevole del problema del cambiamento climatico: il sistema finanziario può contribuire alla transizione incanalando più risorse verso gli investimenti verdi. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo al 104mo incontro del Developing Committee della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale. “I governi nazionali hanno la responsabilità di promuovere investimenti verdi pubblici e privati, introducendo regole che limitino le emissioni: in ogni caso, nessun paese può vincere da solo questa sfida, e la transizione verso un modello economico sostenibile richiede un approccio collaborativo tra paesi”, ha detto, ricordando che i costi della transizione energetica sono sensibilmente più elevati nei paesi in via di sviluppo, i cui consumi e processi di industrializzazione determinano una domanda di energia importante. (Rin)