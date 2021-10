© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutta la mia solidarietà a Enrico Michetti e tutto il mio sconcerto per la deriva violenta del conflitto politico a Roma. Gli opposti estremismi vanno seppelliti per sempre, bisogna smetterla di trasformare la competizione in guerra e gli avversari in nemici”. Lo dichiara Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. (Rin)