Roma 2021: Salvini, solidarietà a Michetti, clima d'odio contro centrodestra dà questi frutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, esprime “solidarietà a Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma, il cui comitato elettorale è stato preso di mira da estremisti di sinistra che addirittura richiamano le Brigate rosse. Il clima di odio e di delegittimazione contro le donne e gli uomini di centrodestra sta purtroppo dando i propri frutti avvelenati. Rinnovo l’appello - continua il senatore in una nota - affinché tutti i partiti possano contribuire ad abbassare il livello dello scontro: mi aspetto che dal Pd arrivino parole inequivocabili dopo gli insulti e il fango degli ultimi giorni come quello versato da Provenzano”. (Com)