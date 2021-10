Omicidio Willy: la banda di Artena in una foto, i Bianchi con Pincarelli e Belleggia pochi giorni prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di amici stretti o almeno così sembrano essere i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli in una foto recuperata dagli investigatori dai loro telefonini. I 4 giovani di Artena sono imputati nel processo in corte d'assise a Frosinone, per l'omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020. I fratelli Bianchi sono finiti subito nell'ambito occhio del ciclone per via della loro propensione all'uso della violenza anche per essere esperti di arti marziali. Per questo gli altri imputati, Belleggia in particolare, ne ha preso subito le distanze sostenendo di non essere amico dei due, ma solo conoscente per via del fatto che nel piccolo paesino di "Artena ci si conosce tutti". Dagli esami sui telefonini, sono emerse circostanze diverse ed in particolare foto in cui il gruppo sembra essere invece molto affiatato. La foto sarebbe stata scattata alcuni giorni prima dell'omicidio nel bar di Artena dove poi la mattina del 6 settembre, il gruppo è stato fermato dai carabinieri. (Rer)