Speciale difesa: Giappone, varato secondo sottomarino classe Taigei

- Si è svolta ieri a Kobe la cerimonia del varo del secondo sottomarino d'attacco diesel-elettrico classe Taigei. Il vascello, battezzato "Hakugei" ("Balena bianca") è stato varato ad un anno esatto di distanza dal primo sottomarino della classe. Kawasaki Heavy Industries completerà nei prossimi mesi gli ultimi allestimenti e condurrà collaudi in mare aperto, prima della consegna ufficiale alle Forze marittime di autodifesa del Giappone in programma a marzo 2023. L'Hakugei è un sottomarino dal dislocamento di 3mila tonnellate e lungo 84 metri. Precedentemente noto come 29SS, la classe Taigei è parte del processo di rapido rafforzamento della flotta di sottomarini d'attacco del Giappone. Come i sottomarini della classe Soryu che l'hanno preceduta, la classe Taigei è alimentata da batterie al litio accoppiato a generatori diesel-elettrici, un sistema di propulsione sul quale il Giappone ha accumulato un considerevole know-how sin dai primi anni Duemila. La flotta di sottomarini d'attacco giapponese arriverà a contare nei prossimi anni otto vascelli di classe Oyashio, 12 di classe Soryu e due di classe Taigei, con una opzione per ulteriori due esemplari di quest'ultima classe. (Git)