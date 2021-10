Speciale difesa: Cina-Repubblica Ceca, Pechino si oppone a relazioni ufficiali Praga-Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si oppone fermamente alla volontà della Repubblica Ceca di approfondire la cooperazione con l'isola di Taiwan. Lo ha dichiarato l’ambasciata cinese a Praga in concomitanza con il 72mo anniversario dei rapporti diplomatici tra i due Paesi, scoraggiando una intensificazione degli scambi tra Praga e Taipei. Le osservazioni arrivano dopo che la commissione Affari esteri, difesa e sicurezza del Senato ceco ha approvato una risoluzione volta a stabilire rapporti ufficiali con Taiwan. Secondo l'ambasciata cinese, la Repubblica Ceca dovrebbe attenersi al principio di “una sola Cina”, dal momento che questo costituisce “il presupposto fondamentale alle relazioni amichevoli” con Pechino. Annunciando un maggior impegno per la stabile progressione della relazione strategica con la Repubblica Ceca, Pechino ha fatto tuttavia sapere che “la questione taiwanese” è interna al Paese e che in tale ambito la Cina non tollera ingerenze esterne. (Cip)