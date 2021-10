© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Croazia, Pierfrancesco Sacco, ha incontrato il ministro della Difesa croato, Mario Banozic. "Rafforzare la cooperazione come alleati e vicini nelle cornici dell'Ue e della Nato per affrontare le sfide multi-livello che ci attendono nei prossimi anni, anche nell'industria della difesa", si legge nel tweet dell'ambasciata d'Italia a Zagabria che dà notizia dell'incontro. (Res)