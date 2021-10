Speciale difesa: Borrell con Blinken, focus su partenariato, sicurezza, politica estera ed energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approfondire ulteriormente il partenariato strategico tra Unione europea e Stati Uniti e avviare un dialogo sulla sicurezza e la difesa entro la fine dell'anno. E' quanto è stato espresso dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel loro incontro di ieri a Washington. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha piegato che Borrell ha accolto con favore il recente intenso impegno con l'amministrazione statunitense e ha espresso l'importanza di approfondire ulteriormente il partenariato strategico Ue-Usa per affrontare congiuntamente la politica estera, la sicurezza e le sfide globali. Ha accolto con favore, in particolare, il lancio del Trade and Technology Council (il Consiglio per il commercio e la tecnologia) a Pittsburgh come un forte esempio dell'impegno condiviso a lavorare insieme per fornire risposte ad alcune delle sfide più urgenti di oggi. Borrell e Blinken hanno sottolineato l'intenzione di avviare un dialogo sulla sicurezza e la difesa entro la fine dell'anno. L'alto rappresentante ha accolto con favore l'istituzione di questo canale dedicato per discutere le sfide comuni in materia di sicurezza e difesa, basandosi sul mandato concordato dai leader dell'Ue e degli Usa al vertice Ue-Usa di giugno. L'Alto rappresentante ha accolto con favore il sostegno degli Stati Uniti per una difesa europea più forte e più capace e ha sottolineato che le capacità dell'Ue più forti contribuiscono positivamente alla sicurezza transatlantica e globale e rafforzano anche la Nato. (Beb)