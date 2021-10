Speciale difesa: ambasciatore ucraino Prystaiko, acquisteremo navi da guerra dal Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina acquisirà dalla Royal Navy britannica due navi da guerra antimine, nonché armamenti missilistici e tecnologia militare moderna, per proteggere le sue coste. Lo ha dichiarato Vadym Prystaiko, ambasciatore ucraino nel Regno Unito, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva ucraina "Dom Tv". "Sono convinto che nel prossimo futuro verranno acquistate due navi antimine, che entreranno subito in servizio, dopodiché Inizieranno i lavori per la costruzione di due porti navali, oltre alla costruzione di navi più piccole in Ucraina e nel Regno Unito", ha annunciato Prystaiko. (Rum)