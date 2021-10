Speciale difesa: Sudafrica, due ministri e un viceministro tenuti in ostaggio dai veterani di guerra, liberati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La task force d'élite del Sudafrica ha salvato due ministri di gabinetto e un vice dopo che erano stati tenuti in ostaggio dai veterani di guerra che chiedevano risarcimenti per il loro ruolo nella lotta contro il governo della minoranza bianca. È quanto riferiscono i media locali, secondo cui ieri sera i rappresentanti dei veterani hanno incontrato i tre funzionari del governo - il ministro della Presidenza, Mondli Gungubele, il ministro della Difesa Thandi Modise e il suo vice Thabang Makwetla - per negoziare le loro richieste in un hotel nella capitale Pretoria. I veterani della guerra di liberazione, appartenenti all'ala militare sciolta del Congresso nazionale africano (Anc), chiedevano un pagamento una tantum di 280 mila dollari per l'alloggio e l'assicurazione medica per le loro famiglie e i funzionari del governo sono stati tenuti in ostaggio dopo che quei colloqui sono falliti. In seguito, più di 50 persone sono state arrestate dopo che i tentativi di negoziare per il rilascio degli ostaggi sono falliti. Di conseguenza è stato necessario coinvolgere la task force speciale, i cui membri indossano l'uniforme militare e sono addestrati in situazioni di antiterrorismo e ostaggi. Già in passato i veterani militari avevano più volte affermato di sentirsi traditi dal governo dell'Anc perché, a loro dire, non sono mai stati compensati per il loro contributo nella lotta contro il brutale governo dell'apartheid, sebbene ricevano una pensione mensile finanziata dallo Stato. (Res)