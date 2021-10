Speciale difesa: Myanmar, la giunta militare respinge la richiesta dell’Asean di incontrare Aung San Suu Kyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri controllato dai militari sottolinea anche di “aver mostrato flessibilità in ogni modo possibile per favorire la visita” e dichiara che “l’inviato speciale dovrebbe usare il suo primo viaggio per costruire un clima di fiducia”. Sul capo di Aung San Suu Kyi, 75 anni e agli arresti domiciliari dal giorno del golpe, pendono ben 11 capi d’imputazione, con accuse di sedizione e corruzione mosse nei suoi confronti dalla stessa giunta militare e considerate “politicamente motivate” dalla difesa. (Fim)