Roma 2021: Quarzo-Barbato (Fd'I), preoccupati per clima odio e tensioni alimentate ad arte

- "Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza al candidato sindaco Enrico Michetti e a tutto il personale impegnato nella sua campagna elettorale per il grave , deprecabile e vile atto intimidatorio perpetrato ai danni della sede del suo Comitato elettorale". Lo dichiarano i neo consiglieri comunali di Fd'I Giovanni Quarzo e Francesca Barbato. "Allo stesso tempo - aggiungono - non possiamo non esprimere tutta la nostra preoccupazione per il clima di odio e di tensione alimentata ad arte dalla sinistra per denigrare e screditare in tutti i modi il centrodestra e in particolare Fratelli d'Italia. Stiamo assistendo da molti giorni ad un vero e proprio assalto mediatico, senza esclusione di colpi, con il solo obiettivo di colpire una forza politica la cui unica colpa è quella di essere prima nei gradimenti degli italiani. A sinistra sono in molti a doversi fare un bell'esame di coscienza e a vergognarsi per una campagna elettorale tutta incentrata sulla diffamazione e sulla calunnia. E poi parlano di democrazia". (Com)