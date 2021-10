Roma 2021: Matone (Lega), solidarietà a Michetti, sinistra prenda distanze da simili gesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo ad Enrico Michetti la mia completa solidarietà. Un candidato che non ha mai riservato agli altri candidati, chiamati 'colleghi', parole violente, prese di posizione ideologiche, oggi viene ripagato con un rigurgito di odio di chiara, sinistra matrice". È quanto dichiara la candidata vice sindaco in Campidoglio, Simonetta Matone. "Ogni violenza va condannata - aggiunge - ogni estremismo becero contrastato: non ci sono colori o bandiere, ma solo follie ideologizzate da estirpare. La sinistra, quella sana, prenda le distanze da questi figuri che ancora oggi, nel 2021, affidano alle intimidazioni delle più buie e tristi pagine del nostro passato il proprio dissenso".(Com)