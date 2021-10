Sardegna: in Consiglio regionale da oggi si entra col green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli a tappeto per chiunque entri in Consiglio regionale e a qualunque titolo: consiglieri, dipendenti e visite. Da oggi chi vuole entrare nel palazzo del Consiglio regionale deve esibire il Green Pass. La modalità scelta dal Consiglio regionale della Sardegna è la più severa tra quelle previste nelle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri che attua il Decreto Legge 127 del 2021. "Da oggi, consiglieri regionali, dipendenti, visitatori e tutti coloro che, per qualsiasi motivo, entrano nel Palazzo - ha detto il presidente Pais - devono esibire, al personale addetto, la certificazione richiesta dalla legge. Abbiamo scelto di controllare tutti al cento per cento, senza alcuna eccezione in maniera sistematica e capillare, per garantire la maggiore sicurezza possibile". (Rsc)