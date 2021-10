Germania: Scholz (SpD) su colloqui governo con Verdi e Fdp, ci siamo riusciti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Olaf Scholz, ha accolto con favore la decisione concordata dalla propria formazione, dai Verdi e dal Partito liberaldemocratico (Fdp) di avviare trattative formali su un possibile governo di coalizione. In particolare, Scholz ha dichiarato: “Ci siamo riusciti, abbiamo concordato un documento che può essere la base per il processo decisionale nei negoziati di coalizione”. Secondo il candidato cancelliere della SpD, ministro delle Finanze dal 2018, si tratta di “un ottimo risultato, con il quale si possono ottenere i progressi necessari in Germania”. La questione centrale è la modernizzazione del Paese, tanto nella digitalizzazione quanto in un “risveglio economico ed ecologico per reagire ai cambiamenti climatici causati dall'uomo”. Scholz ha quindi evidenziato che la base negoziale concordata da SpD, Verdi e Fdp è “il più grande progetto di modernizzazione industriale visto dalla Germania in 100 anni”. Ulteriori temi sono la lotta alla proverà infantile, le pensioni e soluzioni per far fronte alla carenza di alloggi. “Una nuova partenza è possibile”, ha infine dichiarato Scholz. (Geb)