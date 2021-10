Itali-Kazakhstan: ambasciatore Alberti, digitalizzazione rivoluzionerà diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione cambierà il mondo della diplomazia, che deve cogliere le nuove opportunità per generare valore nelle imprese. Lo ha detto Marco Alberti, ambasciatore d'Italia in Kazakhstan, intervenendo in collegamento video al "Festival della diplomazia" di Roma, in programma fino al prossimo 22 ottobre. Definendo "approssimativa" la comune percezione del diplomatico, Alberti afferma che negli anni il lavoro ha trasceso i confini "di uffici e cancellerie" in favore di una maggiore dinamicità e presenza nelle aziende. Tuttavia, in un mondo "imprevedibile e instabile", la diplomazia deve saper stare al passo e aggiornare le proprie modalità per essere efficace, ha dichiarato l'ambasciatore, riferendosi alla crescente importanza assunta dall'intelligenza artificiale e dai big data nel lavoro diplomatico. Questi strumenti, prosegue infatti Alberti, permettono alla diplomazia di "fare analisi predittive" e di incrementare la crescita attraverso la più efficace condivisione delle informazioni. Favorire l'interconnessione attraverso una maggiore apertura della diplomazia, prosegue Alberti, "non significa violare segreti di Stato" ma generare innovazione, in quanto solo attraverso "la condivisione delle informazioni si può generare valore".(Res)