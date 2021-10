© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa: legislatori chiedono a Biden di ritirare offerta ingresso Brasile nella Nato - Un gruppo composto da 63 membri del Congresso degli Stati Uniti ha inviato una lettera al presidente, Joe Biden, chiedendogli di rivedere l'offerta già formalizzata al Brasile di diventare partner dell'Organizzazione del trattato del nord Atlantico (Nato) e revocare lo status di alleato extra-Nato concesso al paese dall'ex presidente Usa, Donald Trump, nell'agosto del 2019. Lo riferisce "Bbc Brazil", pubblicando parte della lettera. Secondo i legislatori statunitensi non avrebbe alcun senso da parte dell'amministrazione Biden di sponsorizzare il progresso militare di un governo come quello del presidente, Jair Bolsonaro, che potrebbe usare le proprie forze armate per destabilizzare la democrazia nel più grande paese dell'America Latina. (segue) (Res)