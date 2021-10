© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: amministrative, Onu invierà panel esperti per valutazione "interna" - Una piccola squadra di esperti delle Nazioni Unite si recherà in Venezuela per effettuare una valutazione delle elezioni amministrative di novembre. Lo fa sapere l'Onu in una nota segnalando che al termine del viaggio, il gruppo di tre persone presenterà al segretario generale, Antonio Guterres, un "rapporto indipendente e interno" sullo sviluppo dell'appuntamento elettorale. "Dopo aver concluso un processo di valutazione tecnica, la segreteria delle Nazioni Unite ha risposto positivamente alla richiesta del Consiglio nazionale elettorale del Venezuela per lo spiegamento di un panel di esperti dell'Onu", recita la nota. Il portavoce Stéphane Dujarric ha comunque precisato che non si tratta di una missione di "osservazione", non essendo stata richiesta da Caracas né approvata con mandato specifico del Consiglio di sicurezza o dell'Assemblea generale. Il panel non fornirà in effetti nessun pronunciamento pubblico. (segue) (Res)