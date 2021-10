I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: aumentano migranti verso gli Usa, Messico torna a chiedere il visto alla frontiera - Il governo del Messico tornerà a chiedere il visto d'ingresso turistico ai cittadini brasiliani sospendendo, per il momento a tempo indeterminato, l'accordo di libera circolazione binazionale entrato in vigore nel 2004. Il progetto di accordo, pubblicato giovedì dal ministero dell'Interno, segue un analogo provvedimento adottato nei confronti dell'Ecuador e risponde all'aumento dei flussi di cittadini brasiliani che utilizzano il Messico come base per il successivo trasferimento negli Stati Uniti. La decisione di tornare a chiedere il visto sarà valida "fino a quando non si realizzino azioni congiunte" col Brasile per un uso "adeguato" del libero transito, fa sapere il ministero. (segue) (Res)