I fatti del giorno - America latina (5)

- Messico: covid, raggiunto accordo con Federazione Russa per produrre Sputnik V nel Paese - Il Messico ha firmato un accordo con la Federazione Russa che permetterà di produrre in patria il vaccino contro il nuovo coronavirus "Sputnik V". Lo ha reso noto Pedro Zenteno Santaella, direttore dell'impresa pubblica messicana Birmex (Laboratorio de Biologicos y Reactivos de Mexico) segnalando che il patto siglato con il Fondo russo di investimenti diretti (Rdif) consentirà di portare a termine il processo "di trasferimento tecnologico" per la produzione del farmaco. "In questo accordo si stabiliscono i meccanismi e le condizioni necessarie per portare a termine l'inflaconamento del vaccino nel territorio messicano", ha scritto Zenteno in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. L'intesa, di cui non si conoscono ancora né i tempi né i quantitativi di produzione, arriva nelle ore in cui il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha chiesto all'Organizzazione mondiale della salute (Oms), di autorizzare quei vaccini che "hanno dimostrato efficacia" e "salvato vite", tra cui lo stesso Sputnik V. (Res)