- Germania: sondaggio, il 62 per cento per governo SpD-Verdi-Fdp - Il 62 per cento degli abitanti della Germania è favorevole a un governo formato da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberalemocratico (Fdp), mentre il 19 per cento si dichiara contrario a tale coalizione. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dell'istituto demoscopico tedesco Wahlen per l'emittente televisiva “Zdf”. Un esecutivo composto da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu), Verdi e Fdp ottiene il gradimento del 21 per cento del campione, mentre è respinto dal 64 per cento. Infine, una riedizione della Grande coalizione tra Cdu, Csu e SpD, al governo dal 14 marzo 2018, è sostenuta dal 19 per cento e bocciata dal 63 per cento degli intervistati. (segue) (Res)