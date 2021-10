© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azerbaigian-Armenia: Aliyev, pronti a colloqui su confini se Erevan riconosce nostra integrità territoriale - L’Azerbaigian è pronto ad avviare colloqui di delimitazione delle frontiere con Erevan se l'Armenia riconoscerà l'integrità territoriale dell'Azerbaigian. Lo ha detto il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev in una riunione online dei capi di Stato della Comunità degli Stati indipendenti (Csi). "Guerra e conflitto sono diventati storia. Siamo pronti ad avviare negoziati con l'Armenia sulla delimitazione delle frontiere a condizione del reciproco riconoscimento dell'integrità territoriale. Siamo anche pronti ad avviare i negoziati su un accordo di pace con l'Armenia. L'Azerbaigian come Paese vincitore è pronto a normalizzare le relazioni, speriamo che la leadership armena non perda questa occasione storica", ha detto Aliyev. (segue) (Res)