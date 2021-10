© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia: vicepremier Novak, consultazioni con Germania su nuovo contratto per transito gas in Ucraina - La Russia sta già tenendo delle consultazioni con la Germania sulla questione della conclusione di un nuovo contratto per il transito del gas attraverso il territorio dell'Ucraina dopo il 2024. Lo ha dichiarato Alexander Novak, vice primo ministro ed ex ministro dell'energia russo, citato dall'agenzia di stampa russa "Tass", a margine del forum "Russian energy week", in svolgimento a Mosca. "Sono in corso incontri con Georg Graf Waldersee, rappresentante tedesco sul transito del gas attraverso l'Ucraina, ci stiamo solo consultando sulla questione, comunque ci sono più di tre anni prima della scadenza dell'attuale contratto", ha precisato Novak. (Res)