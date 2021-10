© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco: re Mohammed VI nomina Khaled Ait Taleb ministro della Salute - Il re del Marocco Mohammed VI ha nominato, ieri, Khaled Ait Taleb, ministro della Salute e della protezione sociale al posto di Nabila Al Rmili. Lo ha reso noto un comunicato della Corte reale, affermando che tale decisione è stata presa in conformità con le disposizioni dell'articolo 47 della Costituzione e su proposta del primo ministro. Al Rmili ha presentato una richiesta per dedicarsi pienamente alle sue funzioni di sindaco della comune di Casablanca. Il comunicato ha aggiunto che il sovrano ha approvato "la proposta del capo del governo di nominare Ait Taleb per affrontare le sfide urgenti del settore sanitario, primo fra tutti la continuazione dela lotta contro l'epidemia di Covid-19 e il buon andamento della campagna di vaccinazione nazionale". (segue) (Res)