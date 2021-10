I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Usa: presidente Saied esprime “insoddisfazione” per attività Congresso Usa - Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha espresso ieri durante un incontro con Donald Bloom, ambasciatore degli Stati Uniti, “l'insoddisfazione della Tunisia” per l'inserimento della situazione del Paese nordafricano nell'agenda di lavoro del Congresso Usa. Lo ha riferito la stessa presidenza in un comunicato, aggiungendo che il capo dello Stato ha affermato che le relazioni tra i due Paesi rimarranno forti, "nonostante alcuni tunisini stiano cercando di danneggiare l'immagine del Paese all'estero". L'incontro si è tenuto in coincidenza con un incontro congressuale statunitense intitolato "Tunisia: esame dello stato della democrazia e prossimi passi per la politica statunitense". La presidenza riferisce che il colloquio ha fornito “l'occasione per chiarire alcune questioni e rimuovere le ambiguità diffuse dai nemici della democrazia". (segue) (Res)